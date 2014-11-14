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Dopdolu bir Hafta Sonu

vecihe sozeri 201447 yıldır magazinin nabzını tutan Hafta Sonu, bu hafta da dikkat çekici haber ve röportajlarla dolu. Ekranın sevilen yüzlerinden Özlem Yıldız bu isimlerden biri. Yıldız boşanması, oğlu ve yeni yaşamı hakkındaki sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi…

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Hülya Koçyiğit, dünden bugüne sektörün durumunu, deneyimlerini, fikirlerini, Altın Portakal Film Festivali hakkındaki düşüncelerini, ‘akil insan’ları ve bir süredir meme kanseri tedavisi gören kızı Gülşah Alkoçlar’ı anlattı…
Gösterime giren yeni filmler ve geçen haftanın en çok merak edilen davetlerini sizin için takip ettik…
Evini yenilemek isteyenler veya yeni evlenenleri unutmadık.Hazırladığımız dekorasyon dosyası, alışveriş öncesi size fikir verecek…

Sevgiyle…

 

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