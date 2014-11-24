Bu sözler çok konuşulur

Hangisi derseniz, birden çok… Geçtiğimiz haftaya bomba gibi düşen Özlem Yıldız ve Mersinli iş adamı sevgilisinin ilişkisi hakkındaki iddialar ve açıklamalar Hafta Sonu farkıyla sürüyor… Detaylar içeride…

Diğer yandan bundan bir ay önce Özlem Yıldız ile canlı yayında tartışan Seren Serengil, o güne döndü ve bugünü değerlendirdi…

Ve kapak konumuz Ece Erken… Ünlü sunucu, ailesinden gizli saklı yaptığı evliliği, dört aylık bebeği ve yeni eşiyle ilk kavgasının tüm detaylarını ilk kez ve sadece Hafta Sonu’na anlattı. “Serkan bebeğimin babası. Biraz naz yaptım, korkutmak istedim, sürünsün istedim” diyen Erken’in Nuriye Kırma’ya yaptığı açıklamalar çok konuşulacak…

Pop müziğin sevilen seslerinden Gökhan Tepe, ödüle doymayan ‘Türkan’ı, yeni şarkılarını ve hakkında bugüne kadar bilinmeyenleri Arzu Çağlan’a anlattı…



İstanbul sanat dolu bir hafta geçirdi. Türkiye’nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 23 ülkeden 108 çağdaş sanat galerisinin eserlerini ağırladı. Üç gün süren etkinliği sanat ve iş dünyasından ünlü isimler de takip etti. Detaylar haberimizde…



Sevgiyle…



