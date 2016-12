Bu sefer daha çok sevelim

Dileklerin, isteklerin sonu yok… Her yıl bir öncekinde yakalayamadığımız, hatta çoğu zaman ucundan bile tutamadığımız hayallerin yenisinin peşinde koşar, küçük ya da büyük, maddi ya da manevi pek çok istekle dolar taşarız yılbaşı yaklaştıkça. Başlangıçlar iyidir ve her son yeniden umut dolmamıza sebep olur zira... Ve işte yine, yeni bir yılın eşiğindeyiz. Sağlık, mutluluk, para, şans evet ama belki de hepsinin olabilmesi için ilk başta daha çok sevgiye ihtiyacımız var. Hele bunca trajedi ve kayıpla geçen bir dönemin tek ilacının, birbirimizi daha çok sevmek olduğunu düşünüyorum. İyi dileklerinizi koyun cebinize, umudunuz gücünüz olsun ve kalbinizi daha çok sevgiyle doldurmak için başlayın 2015’e… Bir de böylesini deneyelim, belki de hayallerimiz hiç de sandığımız kadar uzaktaki bir tepenin ardında değildir… Her hafta bu satırları bitirdiğim her yazıda olduğu gibi yani…



Sevgiyle…