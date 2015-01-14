İlk kez Hafta Sonu’nda...

Özel röportajları, ses getiren haberleri ve beğeni toplayan fotoğraf çekimleriyle magazinin nabzını tutan dergimiz, bu hafta da yine bomba gibi… 6 Şubat’ta vizyona girecek olan Özcan Deniz imzalı ‘Sevimli Tehlikeli’ filminin iki başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan, bu kez sadece yönetmen koltuğunda oturan Özcan Deniz ile birlikte vizyon öncesi Hafta Sonu okurları için bir araya geldi. Uzun süredir basında görmeyi özlediğimiz Deniz, oyuncuları ile birlikte film hakkında merak edilenleri sizler için anlattı ve birbirinden özel pozlar vererek objektif karşısına geçti. İçeride…



İstanbul gece hayatının vazgeçilmez isimlerinden Altay, hem şarkılarını hem de özel hayatı hakkında merak edilenleri Arzu Çağlan’a anlattı…



Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ve tartışılan konularından biri de, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun “Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamalıdır” sözleri oldu. Bakanın sözlerinden yola çıkarak ünlü annelere “Sizce annelik bir kariyer midir?” diye sorduk… Farklı görüşler haberimizde…



Sevgiyle…



