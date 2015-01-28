Farklı bir Ayşe

Uzun aralıklarla çıkarsa da her bir şarkısı dillere dolanan Ayşe Hatun Önal, müzikalitesiyle hepimizi yeterince şaşırtırken, üstüne bir de 2014’ün son günlerinde Cem Yılmaz ile aşk yaşamaya başlayınca en çok konuşulan isimlerden biri oldu çıktı. Magazin dünyası onun ünlü komedyen ile beraberliğinde neler yaşadığını, kavgalarını, ayrılıklarını, barışmalarını şömine keyiflerini konuşadururken o bir anda Ricky Martin ile düet yaparak yine ters köşe yaptı. Kafamızda bunca soru ve merak ettiğimiz mesele varken onunla röportaj yapmamız kaçınılmazdı. Kapı komşusu Arzu Çağlan ile uzun bir sohbete oturan Ayşe’nin açıklamalarını okuduğunuzda, onun ‘frekans’ını daha iyi anlayacak ve görünenden ve merak edilen sorulardan daha fazlasına sahip olduğunu fark edeceksiniz…



Siz evinizde, arkadaşlarınız arasında neyi konuşuyorsanız, biz de her hafta o konuyu bu sayfalara taşımaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerin en çok tartışılan mevzularından biri, Teoman Kumbaracıbaşı’nın oyunculuğu bırakıp pazarcılığa başlamasıydı. Konuyu, sektörde aktif olarak yer alan başka oyuncularla masaya yatırdık…



Dahası mı? İçeride…



Sevgiyle…