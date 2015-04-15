Yenilik iyidir

Deneyim edindikçe gençleşmek, yol aldıkça yeni yollar keşfetmek her zaman iyidir. Bu bilinçle, hazır baharın da enerjisi üzerimizdeyken size daha güzel görünmek için kolları sıvadık! Çizgimiz daha da gençleşti, içeriğimiz daha da renklendi. Yeni halimiz umarım size de iyi gelir…



Bu hafta bomba gibi röportajlarımız var. İdo Tatlıses; babası İbrahim Tatlıses’in sağlık durumunu, müzik kariyerindeki planlarını, gönül işlerini ve hakkında merak edilen pek çok şeyi Nuriye Kırma’ya anlattı…



Sezonun en çok izlenen dizilerinden ‘Paramparça’nın efsane oyuncusu Erkan Petekkaya’nın sessizliğini biz bozduk. Arzu Çağlan’ın söyleşisini okuduğunuzda, Petekkaya’yı daha önce hiç tanımadığınızı fark edeceksiniz!



Ve Yeşim Salkım… Müthiş oyunculuğu ve pop müzikte değişmeyen çizgisinin yanı sıra sevgi dolu bir anne, minnet dolu ve çok aşık bir kadın o… Belki de her zamankinden daha açık, daha düz ve daha içten anlattı kendini. Okuyun, ne demek istediğimi anlayacaksınız.



Sevgiyle…



