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Süper bir ek

Vecihe Sözeri23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle size çok özel bir ek hazırladık bu hafta.

Magazin basınında sıkça gördüğünüz yüzleri, çocuklarıyla birlikte görüntüledik. Her biri geleceğimiz olan çocuklara “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye sorduk ve en güzel kostümleri içinde onları görüntüledik. Son derece eğlenceli geçen çekimlerimizin yansımalarını, derginizle birlikte hediye ettiğimiz ekimizde görebilirsiniz. Bu vesileyle hepimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz...

Bu hafta evlilik planları yapan çiftleri düşündük ve gelinlikten damatlığa ilham olacak bir dosya hazırladık...

Davetlerin aranılan yüzlerinden, milli kaleci Rüştü Reçber’in güzel eşi Işıl Reçber ile konuştuk bu hafta... Ekranın ilgiyle takip edilen dizisi ‘Şeref Meselesi’nde Kübra karakterine can veren Burcu Biricik ise diğer konuğumuz. Biricik, sette geçen günlerini ve Kerem Bürsin hakkında düşündüklerini röportajımızda anlattı...

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya, ünlü isimlerin de gözdesi. En çok takipçi kimin, hangi ünlü nerede daha aktif merak ediyorsanız içeride… Sevgiyle… 

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