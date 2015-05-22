Sizi neler bekliyor?

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği ve 24 Mayıs’a kadar sürecek olan Cannes Film Festivali, görkemli bir kırmızı halı seremonisi ile başladı. Törenden detayları haberimizde görebilirsiniz. Festivalde, dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Türk oyuncu Fahriye Evcen de vardı… Bir yanda festival coşkusu diğer yanda derbi heyecanı. Kim şampiyon olacak dersiniz? Ünlülere tahminlerini sorduk… Geçen hafta İstanbul’daki açılışlar ve davetler yine tüm hızıyla sürdü. Kim, neredeydi diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz…



Güneşin iyice ısıtmaya başlamasıyla Bodrum sezonu da açıldı. Ege’nin incisinden ilk kareler içeride… Sadece oyuncu, şarkıcı olmak yetmiyor artık. Mesleklerinin yanına başka unvanlar ekleyerek yoluna devam eden çok sayıda isim var. En gözde mesleklerden biri de tasarımcılık. Detaylar haberimizde…



90’lar denilince akla gelen ilk şeylerden biri de Grup Vitamin’in esprileri ve ezbere bildiğimiz şarkı söyleriydi. Ülke gündemini mizahi bir dille ti’ye alan grup, Gökhan Semiz’in kayıbıyla sessizliğe gömülmüştü. Ama şimdi geri döndüler ve her yerde ‘İsmail 2’ şarkısını konuşuyoruz yine, yeniden…



Bunca yıl neler yaptılar? Bundan sonra ne yapacaklar çok merak ettik ve sorduk. Detaylar röportajımızda…



Sevgiyle...